Оренбург, , 09:40 — REGNUM В Оренбурге судебным приставам вновь пришлось опечатывать производственную площадку по переработке нефтепродуктов по ул. Инструментальной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Оренбургской области.

Напомним, осенью 2019 года площадку уже закрывали. Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности.

Однако, как отметила помощник главы УФССП по региону Ксения Долматова, директор проявил самоуправство. Пломбы были сорваны, производство возобновилось.

Городская прокуратура обратилась к службе приставов с претензией. После договоренности с энергетиками производственную площадку обесточили и снова опечатали. Пока велись переговоры с энергоснабжающей организацией приставы несли круглосуточное дежурство на скандальной площадке.

В отношении директора производства возбудили административное дело. Он оштрафован. В настоящее время производственная площадка по переработке нефтепродуктов закрыта.

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