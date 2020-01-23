Кемерово, , 09:36 — REGNUM Десятки кузбасских предприятий нарушали законодательство об охране атмосферного воздуха, сообщает прокуратура региона.

«У природопользователей отсутствовали разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, нарушались условия специальных разрешений, отсутствовали установленные нормативы допустимых выбросов в атмосферный воздух», — отметили в ведомстве, уточнив, что речь идёт о более чем 20 предприятиях.

Прокурор направил в суд три иска и потребовал обязать предприятия устранить выявленные нарушения.

«В том числе приостановить эксплуатацию источников негативного воздействия на атмосферный воздух (ООО «ОФ «Черкасовская»), получить разрешительную документацию на право осуществления деятельности по выбросам вредных веществ в атмосферный воздух (ООО ЦОФ «Краснокаменская»), обеспечить соблюдение установленных нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»)», — пояснили в региональной прокуратуре.

Руководителям предприятий внесено 29 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 18 должностных лиц. К административной ответственности привлечено 14 юридических лиц. Сумма штрафов составила 1 млн 170 тыс. рублей.