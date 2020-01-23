Благовещенск, 23 января 2020, 09:36 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил жителям региона временно отказаться от поездок в Китай из-за угрозы заболевания распространяющимся там новым коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Свое предложение Василий Орлов разместил на личной странице в сети Instagram.
«Друзья, у наших соседей в КНР очень серьёзная ситуация по коронавирусу. Нам надо принять все меры для профилактики. Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста. Будьте внимательны к своему здоровью, обращайтесь к врачам при любом подозрении», — написал глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, запланированное авиакомпанией T’Way Airlines начало авиасообщения в город Ухань отложено.