Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM Обласканный бесснежной и безморозной зимой Санкт-Петербург в четверг, 23 января, впервые за долгое время может увидеть снег, правда, он будет небольшим.

Заснеженная аллея в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Город окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и запада сжатой циклонами. Ожидается переменная облачность, местами, преимущественно во второй половине дня, пройдёт небольшой снег, отмечает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Температура воздуха в течение дня в городе на Неве будет колебаться в районе −1…+1°, в Ленинградской области −4…+1°. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать.

Добавим, что по данным петербургского Гидрометцентра, 23 января в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с. По данным на 09:30 мск, в Петербурге минус 2,4 градуса, слабый северо-западный ветер, влажность 62%.