Давос, Швейцария, , 09:23 — REGNUM К 2060 году 47% российского населения станет людьми пенсионного возраста. Это следует из доклада Credit Suisse, который был представлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом, по данным Credit Suisse, приводимым «Ведомостями», люди в возрасте свыше 65 лет составят около 25% населения. И если в 2020 году средний срок продолжительности жизни мужчины, по данным экспертов, после выхода на пенсию составляет 13,3 года, то к 2060 году он вырастет до 17,4 лет.

Также в докладе отмечается, что во всем мире наблюдается рост средней продолжительности жизни — с 47 лет в 1952 г. до 72 лет в 2019 г.

При этом указывается, что в настоящее время, по информации Credit Suisse, биологический возраст не вполне совпадает с биологическим. К примеру, нынешний житель Швейцарии возрастом 65 лет, чувствует себя также как 51-летний швейцарец в 1950 году.

Кроме этого, авторы доклада предлагают меры для того, чтобы сделать устойчивее пенсионные системы стран, так как без реформ и ускорения темпов роста производительности труда они ожидают, что темпы роста экономики мира могут снизиться, а благосостояние людей — уменьшиться. В качестве самой эффективной предлагается повышение возраста выхода граждан на пенсию, а ещё предлагается проводить поощрение людей больше откладывать пенсионных накоплений, постепенно сокращать пенсионные выплаты и собирать дополнительные средства на выплату пенсий.