Москва, , 09:17 — REGNUM Трое фигурантов уголовного дела об убийстве начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата останутся под стражей до 6 февраля 2020 года. Такое решение принял 22 января Московский городской суд.

С жалобой на решение Басманного суда Москвы обратились адвокаты Гелани Костоева, которого считают предполагаемым водителем убийцы, а также Алихана Белхароева и Ибрагима Накастхоева.

Напомним, глава Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед — врач одной из московских клиник — были убиты 2 ноября 2019 года возле дома в Москве. Киллер скрылся на машине и был объявлен в розыск. Предполагают, что он выехал за границу.

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По делу задержаны 14 человек, которые могут быть причастны к организации убийства полицейского и покушения на него в январе 2019 года.

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