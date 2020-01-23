Улан-Удэ, , 09:16 — REGNUM За девять лет общественники в Бурятии ликвидировали более 2,7 тыс. свалок, построили, отремонтировали и установили более 500 объектов на общую сумму 772 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом рассказал глава ресурсного центра поддержки территориального общественного самоуправления Евгений Базаров.

В число этих объектов входят 11 сельских клубов, 6 пожарных депо, более 40 спортзалов, 117 детских спортивных площадок. Кроме того, силами общественников здесь отремонтировано более 400 км межпоселковых дорог, а в 67 сёлах освещены улицы.

«В целом экономические расчеты показали, что из всех видов деятельности общественников, которые можно оценить материально, на каждый 1 рубль, вложенный в социальный капитал за 2010−2019 годы, которым стимулируют ТОСовское движение, реальная отдача составила чуть более 7 рублей», — отметил Евгений Базаров.

Напомним, ранее в республику прибыла делегация из Иркутской области для изучения местного опыта развития ТОСов. Как сообщало ИА REGNUM, зампред правительства региона Баир Цыренов похвастался, что в этой сфере Бурятия находится на одном из первых мест в стране.

Читайте также: Иркутяне изучат опыт развития общественного самоуправления в Бурятии