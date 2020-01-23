Хараре, , 09:28 — REGNUM Младшие врачи в Зимбабве согласились вернуться на работу и прекратить забастовку, которая продолжалась более четырех месяцев, после того как они приняли предложение об оплате их труда от лондонского бизнесмена-миллиардера зимбабвийского происхождения Страйва Масиивы. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, текущая забастовка врачей была одной из самых продолжительных в истории страны, и привела государственную систему здравоохранения Зимбабве в полный хаос.

Массива пообещал выплачивать каждому врачу зарплату в размере около 300 долларов США и предоставить им транспорт до работы через созданный им фонд. Большинство бастующих врачей зарабатывали не менее 100 долларов США в месяц, отмечают репортеры.

По словам корреспондентов, миллиардер намерен финансировать врачей в течение шести месяцев, и неясно, что будет после этого.

Напомним, что врачи объявили забастовку, требуя, чтобы их заработная плата была привязана к доллару США, чтобы противостоять растущей инфляции в самый тяжелый экономический кризис за последнее десятилетие. По данным ассоциации старших врачей Зимбабве, в результате забастовки, которую они назвали «тихим геноцидом», погибло неизвестное число человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зимбабве уволенные из-за забастовки врачи отказались вернуться к работе