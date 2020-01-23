Кемерово, , 09:15 — REGNUM В Кузбассе работники разреза «Инской» смогли получить заработную плату только после вмешательства прокуратуры.

«Прокуратурой Беловского района по информации, размещённой в средствах массовой информации о невыплате заработной платы работникам АО «Разрез «Инской», проведена проверка и выявлены нарушения трудового законодательства», — уточнили в прокуратуре Кемеровской области.

Задолженность предприятия по заработной плате на 25 декабря 2019 года составила 34 млн 121 тыс. рублей. Своевременно заработную плату не получили 713 работников.

Прокурор района внёс исполнительному директору разреза представление и потребовал устранить нарушения закона. Также в отношении руководителя было возбуждено административное дело за «нарушение трудового законодательства». Материалы дела находятся на рассмотрении.

В прокуратуре уточнили, что сейчас заработная плата работникам выплачена в полном объёме.