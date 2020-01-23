Париж, , 09:14 — REGNUM Согласно опросу Schoen Consulting, опубликованному 22 января 2020 года, 16% респондентов во Франции говорят, что «не слышали о Холокосте», передает BFM TV.

Что касается возрастных групп, каждый четвертый человек в возрасте до 38 лет (25%) говорит, что не слышал о Холокосте.

Кроме того, большинство жителей Франции (57%) не знают, сколько евреев было убито во время Холокоста. Отвечая на этот вопрос, 19% опрошенных заявили, что «не знают», 8% сказали «20 миллионов» евреев, 11% «2 миллиона», 13% «1 миллион», 4% «100 000» и 2% «25 000».

По мнению 77% респондентов во Франции «школа» должна рассказывать о Холокосте. 46% ответили, что это обязанность родителей и 42% — правительства.

По данным исследования, 10% опрошенных считают, что «либо Холокост является мифом, либо число евреев, убитых во время Холокоста, сильно преувеличено», причем этот показатель возрастает до 23% среди лиц моложе 38 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле 22 января 2020 года общественные и ветеранские организации провели торжественные мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения советскими солдатами концлагеря Освенцим.

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