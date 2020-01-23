Воронеж, , 09:12 — REGNUM Конкурс по продаже объекта культурного наследия «Дом Клочковых, где бывал Бунаков» постройки XIX века, расположенный в самом центре Воронежа на улице Никитинской, будет объявлен администрацией города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Ранее здание было включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества.

«Продать на конкурсе в электронной форме муниципальное имущество: часть здания, назначение: нежилое помещение, площадь: 645,5 кв. м, этаж № подвал, 1, 2, кадастровый номер: 36:34:0401018:739, являющуюся объектом культурного наследия регионального значения «Дом Клочковых, где бывал Бунаков», включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и земельный участок», — говорится в постановлении администрации.

Начальная цена продажи определена в сумме 13 млн 265,3 тыс. рублей: в 9 млн определена стоимость здания, в 4,2 млн — стоимость земельного участка. Победитель конкурса должен будет до 1 декабря 2021 года разработать проект по приспособлению здания к современному использованию, а до 1 декабря 2025 года — отремонтировать здание.