Воронеж, 23 января 2020, 09:12 — REGNUM Конкурс по продаже объекта культурного наследия «Дом Клочковых, где бывал Бунаков» постройки XIX века, расположенный в самом центре Воронежа на улице Никитинской, будет объявлен администрацией города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Ранее здание было включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества.
Начальная цена продажи определена в сумме 13 млн 265,3 тыс. рублей: в 9 млн определена стоимость здания, в 4,2 млн — стоимость земельного участка. Победитель конкурса должен будет до 1 декабря 2021 года разработать проект по приспособлению здания к современному использованию, а до 1 декабря 2025 года — отремонтировать здание.