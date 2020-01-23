Нур-Султан, , 09:07 — REGNUM В международном аэропорту Нур-Султана из-за ухудшения погодных условий задерживается 32 авиарейса, сообщили 23 января в пресс-службе аэропорта.

Задержано 17 авиарейсов, прибывающих в Нур-Султане, и 15 рейсов — на вылет. Отмечается, что из-за сильных порывов ветра не допускается обработка воздушных судов противообледенительными жидкостями. В настоящее время порывы ветра достигают 20 м/с.

В аэропорту уточнили, что на прилет задерживается девять рейсов компании Air Astana, два рейса Qazaq Air, три рейса Fly Arystan, три рейса SCAT и один рейс LOT Polish.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января управление образования Нур-Султана отменило занятия для школьников первой и второй смен, а также для студентов 1−2 курса колледжей из-за сильного ветра и метели.

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