Биробиджан, , 09:02 — REGNUM В двух школах Биробиджана из-за вспышки острой респираторно-вирусной инфекции закрылись на карантин три класса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Первым на карантин был закрыт 1 «Г» класс в школе № 7, после того как мониторинг посещаемости, который проводится по указанию Роспотребнадзора, выявил недопустимое количество больных детей. С 24 января руководством школы № 5 принято решение закрыть на карантин классы 6 «А» и 6 «Е».

Как сообщало ИА REGNUM, грипп и острые респираторно-вирусные инфекции приводят к закрытию на карантин школ на Камчатке.