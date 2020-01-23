Екатеринбург, , 09:01 — REGNUM В Екатеринбурге к ближайшим выходным температура постепенно пойдёт на снижение, но должно обойтись без существенных осадков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе уральского Гидрометцентра.

В городе начнёт холодать с пятницы 24 января 2020 года. Днём температура воздуха будет в районе минус 7 — минус 9 градусов, без существенных осадков. Ночью — — до минус 11. Ветер будет юго-западный и западный, 4−9 метров в секунду.

В субботу же днём ожидается минус 9 — минус 11 градусов, существенных осадков выпасть не должно. Ночью ожидается до минус 14 градусов. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловскую область накрыл снегопад. Обильные осадки отмечаются в Екатеринбурге и окрестностях.

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