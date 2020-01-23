Улан-Удэ, , 08:58 — REGNUM В Бурятию прибыла делегация из соседней Иркутской области для обмена опытом по созданию и развитию территориального общественного самоуправления (ТОС). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам зампреда правительства региона Баира Цыренова, в Бурятии есть что показать, напомнив, что здесь создано более 2 тыс. ТОСов.

«По развитию ТОСов мы находимся на одном из первых мест в стране. Нас всегда ставят в пример. С одной эта работа позволила нам укрепить связь с населением, а с другой стороны — поддержать инициативных людей, которые хотят жить лучше и ради этого сами готовы поработать, а не просто критиковать», — отметил он.

В 2019 году здесь был создан также Ресурсный центр поддержки территориального общественного самоуправления для организационно-методической, информационной и консультативной поддержки ТОСов.

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