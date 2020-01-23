Магас, , 08:57 — REGNUM В Ингушетии назначен новый начальник центра по противодействию экстремизму. Руководство МВД заменило убитого в Москве Ибрагима Эльджаркиева его братом.

«Брат Ибрагима Ислам Эльджаркиев стал руководителем ЦПЭ. Приказ о его назначении уже подписан», — пишет интернет-газета «Ингушетия».

До назначения на должность главы Центра «Э» Ислам Эльджаркиев работал начальником отдела службы собственной безопасности МВД. Он младше своего убитого брата на два года.

Напомним, сотрудник полиции Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были застрелены 2 ноября 2019 года в Москве. Неизвестный киллер выстрелил в них не менее 10 раз и скрылся. По делу были задержаны 12 человек, в том числе бизнесмен Хасан Полонкоев, его сын Закре Полонкоев и племянник Аслан Полонкоев.

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Как сообщало ИА REGNUM, при расследовании дела об убийстве главы Центра «Э» МВД Ингушетии рассматривается в качестве основной версии совершения преступления его профессиональная деятельность. Кроме того, еще одним эпизодом дела стало нападение на машину, в которой передвигался Эльджаркиев 12 января 2019 года. Тогда он выжил, а его водитель погиб.

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