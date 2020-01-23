Южно-Сахалинск, , 09:01 — REGNUM С ходатайством о заочном аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана и объявлению его в международный розыск выступило главное следственное управление Следственного комитета России. Об этом 23 января сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого (Олега Кана — ред) заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении официального представителя, размещенном на официальном сайте СК РФ.

Также в нем напоминается, что следствие продолжает расследование убийства в октябре 2010 года во Владивостоке Валерия Пхиденко. Отмечается, что в отношении подозреваемого ранее «было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и он объявлен в федеральный розыск».

Кроме этого, указывается, что Главное следственное управление СК России продолжается расследовать уголовное дело по факту убийства Пхиденко.

Напомним, 22 декабря 2018 года на одном из федеральных телеканалов был показан фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации за границей камчатского краба. Также в фильме рассказывалось, что незаконный бизнес по нелегальному вылову камчатского краба в Охотском море и последующей реализации его в Южной Корее и Японии организовал Олег Кан. Кроме этого, в материале говорилось, что в 2010 году был убит предприниматель Пхиденко, который работал в этой сфере. После данного фильма центральный аппарат СК РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина забрал у следователей с Сахалина материалы уголовного дела об убийстве Пхиденко для того, чтобы разобраться почему было остановлено расследование.