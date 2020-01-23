Москва, , 08:51 — REGNUM Отправку многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» на Байконур перенесли на два месяца, сообщает 23 января ТАСС со ссылкой на представителя ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что ранее лабораторный модуль планировалось доставить на космодром в конце января. Однако потребовалось проведение дополнительных работ с топливными баками, поэтому отправку перенесли на конец марта.

Штатные топливные емкости модуля «Наука» ранее планировалось заменить на переделанные баки от разгонного блока «Фрегат». Однако позднее решили запустить МЛМ с родными баками, которые были изготовлены 18 лет назад.

Отметим, МЛМ «Наука» — это один из российских сегментов МКС, который создается на основе дублера модуля «Заря». Новый модуль может вырабатывать кислород на шесть человек и регенерировать воду из урины.

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