Рига, , 08:41 — REGNUM Председатель компании Латвийская почта (Latvijas Pasts) Марцис Вилцанс заявил, что предприятие продолжит увольнять людей и закрывать отделения, пишет портал LSM.

Почта чувствует свою социальную ответственность, с одной стороны, а с другой, имеет чёткие критерии — каким должно быть количество людей, чтобы возможность не закрывать почтовое отделение оставалась. Предприятие пытается найти решение в переговорах с местными властями, везде, где это возможно, разъяснил Вилцанс.

Реальность состоит в том, что издержки, в том числе на доставку пенсий, растут, это вынуждает почту поднимать тарифы и внедрять новые технологии. Сегодня Latvijas Pasts получает 5,8 млн евро дотаций, компенсирующих доставку печатной прессы. Ожидается, что скоро эта цифра увеличится до 6 млн.