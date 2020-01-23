Красноярск, 23 января 2020, 08:40 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю усилило контроль за пассажирами, прибывающими в аэропорт Красноярска международными рейсами, в том числе прилетающими из Китая. Как сообщили ИА REGNUM 23 января в ведомстве, контроль усилен в связи с распространением коронавирусной инфекции в Китае.
Медслужба аэропорта, учреждения здравоохранения края полностью готовы к работе в случае выявления среди пассажиров подозрения на инфекционные заболевания.
Сейчас специалисты санитарно-карантинного пункта проводят в аэропорту «Красноярск» тщательный двойной контроль пассажиров и членов экипажа. В частности, осуществляется термометрия с помощью переносного бесконтактного тепловизора на борту самолёта. В зоне прибытия используются стационарные тепловизоры.
За текущий период 2020 года лиц с подозрением на инфекционные заболевания не выявлено, уточнили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в Китае в конце 2019 года зафиксировали вспышку пневмонии неизвестного происхождения. По информации медиков, возбудителем является новый тип коронавируса. Заболели сотни человек, есть случаи летального исхода. Болезнь вышла за пределы Поднебесной.
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