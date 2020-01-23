Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM Председатель Бостандыкского районного суда Алма-Аты подозревается в получении взятки, сообщили 22 января в пресс-службе агентства Казахстана по противодействию коррупции.

По версии следователей, председатель суда подозревается в получении взятки в значительном размере за разрешение на выезд должника за пределы Казахстана. Взятка передана через секретаря судебного заседания, уточнили в антикоррупционной службе.

Отмечается, что в генеральной прокуратуре республики дали согласие на продолжение расследования уголовного преступления в отношении судьи.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Степогорский городской суд в Казахстане признал виновным бывшего замначальника одного из исправительных учреждений Акмолинской области за получении взятки.

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