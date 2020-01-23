Благовещенск, , 08:40 — REGNUM На некоторое время отказаться от посещения Китая из-за угрозы коронавируса призвал жителей Амурской области губернатор данного региона Василий Орлов. Соответствующее сообщение 23 января он разместил на своей странице в соцсети Instagram.

«Друзья, у наших соседей в КНР очень серьезная ситуация по коронавирусу. Нам надо принять все меры для профилактики. Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста», — говорится в сообщении Орлова.

Также он попросил всех жителей региона внимательно относиться к состоянию своего здоровья и в случае любого подозрения обращаться к медицинским работникам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приамурье ввели режим повышенной готовности из-за пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, вспышка которой наблюдается в КНР.