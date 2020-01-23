Москва, , 08:31 — REGNUM Около половины жителей России (42%) хоть раз посещали святые места. 31% совершали поездки самостоятельно, 16% — с экскурсией, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Хотели бы посетить святые места в будущем 75% граждан РФ, среди православных — 88%, среди неверующих — 39%.

Один из наиболее известных святых для опрошенных — Серафим Саровский, о нём слышали 83% респондентов. Также гражданам известны Николай Чудотворец (48%), Матрона Московская (39%) и Богородица (14%).

В опросе 18 января 2020 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России верующими людьми себя считают 73% граждан. 63% опрошенных относят себя к православной церкви.

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