Богота, , 08:38 — REGNUM Коронавирус 2019-nCoV отсутствует в организме гражданина Китая, госпитализированного в Колумбии. Об этом говорится в заявлении колумбийского института здравоохранения, которое приводит газета El Tiempo.

У китайского гражданина выявили грипп типа B. Больной остаётся в одном из медучреждений Боготы.

Иностранец прибыл в Колумбию из Турции утром 22 января и пожаловался на плохое самочувствие. В симптомах его болезни заподозрили заражение новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде стран мира прибывших из Китая людей обследуют из-за подозрений на новый коронавирус. В Китае растёт число летальных исходов, число заболевших превысило 500 человек.

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