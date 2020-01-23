Тбилиси, , 08:36 — REGNUM Забор, которым оградили здание парламента Грузии в Тбилиси, не помешает протестующим, а в чем-то даже и поспособствует. Об этом 22 января активисты движения «Позор» рассказали журналистам netgazeti.ge.

«Наши планы не меняются, просто к ним прибавился еще один повод для насмешек, — сказал один из лидеров движения Шота Дигмелашвили — Так проводить акции стало проще — нужно меньше людей, чтобы перекрыть дорогу на Руставели».

Как передавало ИА REGNUM, представители оппозиционных партий ранее заявили, что пикетирование парламента будет возобновлено с началом весенней сессии, 4 февраля.

Стоит отметить, что массовые акции протеста начались в Грузии с 14 ноября после того, как не получил нужного числа голосов законопроект о выборной реформе. Акции прекратились, когда парламент ушел на «зимние каникулы».