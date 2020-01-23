Кемерово, 23 января 2020, 08:24 — REGNUM Шесть вершин Кузнецкого Алатау получили имена кузбассовцев — участников Великой Отечественной войны, сообщили ИА REGNUM в департаменте образования и науки Кузбасса.
«18 января распоряжением правительства РФ в рамках областного проекта «Вершины воинской славы» шесть вершин получили имена: Веры Волошиной, Юрия Двужильного, Степана Марковцева, Валерия Полуновского, Михаила Хорькова и Владимира Юдина», — уточнили в департаменте.
Отметим, проект «Вершины воинской славы» реализуется в Кемеровской области с 2015 года — 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Имена выдающихся кузбассовцев присвоены уже 14 безымянным вершинам. Восемь из них названы в честь Ивана Березина, Виктора Гнедина, Алексея Дергача, Михаила Дюжева, Алексея Павловского, Афанасия Шилина, Михаила Куюкова и Ильи Назарова.