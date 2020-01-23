Владивосток, , 08:34 — REGNUM Проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в морском порту Нигдэ в Китае танкера «Патриот», принадлежащего компании «Гудзон», которая попала под санкции США, начала приморская транспортная прокуратура. Об этом 23 января сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Приморская транспортная прокуратура проводит проверку размещенного в средствах массовой информации сообщения о ненадлежащих условиях труда и задержке выплаты заработной платы экипажу танкера «Патриот», находящегося в морском порту Нигдэ (КНР)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что по ходу данной проверки транспортная прокуратура даст оценку действий должностных лиц компании «Гудзон», по соблюдению ими санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства, и требований к безопасности мореплавания.

Как сообщало ИА REGNUM, танкер «Патриот» пришёл в порт Нингдэ ещё в декабре 2019 года и в это же время его экипаж получил задачу от владельца подготовить судно к длительной консервации, так как у компании не было денежных средств денег для проведения требуемого ремонта. После того как экипаж выполнил требование владельцев, компания оборвала с моряками все связи.

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