Владивосток, , 08:24 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко потребовал усилить санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через границу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Соответствующие распоряжения губернатор отдал во время совещания, посвященного обсуждению ситуации вокруг распространения китайского коронавируса. На данный момент такое заболевание в крае не выявлено, санитарно-карантинные мероприятия проводятся во всех пунктах пропуска — автомобильных, железнодорожных, морских и воздушном — работает карантинный контроль.

«В аэропорту организован двойной круглосуточный контроль — на выходе к самолету по его прибытию и в зоне досмотра при выходе в зал прилёта. Иностранцы должны заполнить анкету и измерить температуру. На автомобильном пункте пропуска досматривается каждое транспортное средство, в автобусах пассажиры проходят бесконтактную термометрию», — сообщила руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Как сообщало ИА REGNUM, Тайвань приостановил воздушное сообщение с китайским городом Ухань, который считают очагом распространения нового коронавируса.