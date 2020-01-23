Москва, , 08:27 — REGNUM Министерство юстиции РФ предложило исключить из Гражданского кодекса указания на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и заменить это понятие конкретными цифрами. Об этом пишут 23 января «Известия» со ссылкой на пресс-службы правительства и Минюста.

До декабря 2020 года Минюсту нужно представить в правительство соответствующий законопроект. Такие же поправки будут внесены в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта и другие федеральные законы.

Привязки к МРОТ заменят на размеры сумм, связанных с гражданско-правовыми обязательствами. Их укажут в рублях или используют другой критерий, не связанный с МРОТ.

Изменение обусловлено тем, что МРОТ использовали в законодательстве, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам, однако это понятие должно лишь определять минимальную сумму, которая гарантируется работающему человеку.

Заменить МРОТ в кодексах могут, например, на «финансовую единицу».

Как сообщало ИА REGNUM, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал сделать МРОТ выше прожиточного минимума трудоспособного населения.

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