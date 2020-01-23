Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM В школах Нур-Султана отменили занятия для учащихся 0−11 классов первой смены, а также для студентов колледжей, обучающихся на 1−2 курсе. Об этом 23 января сообщили в управлении образования города.

23 января также отменены занятия для школьников всех классов и студентов 1−2 курса колледжей, обучающихся во вторую смену. Занятия отменены в связи с ухудшением погодных условий.

По данным управления образования Семипалатинска, в школах города отменены занятия для учащихся 1−9 классов первой смены.

Напомним, 22 января с 18:00 (15:00 мск) из-за метели было ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Омск — Майкапчагай.

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