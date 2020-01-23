Москва, , 08:15 — REGNUM Табачная продукция в России в 2020 году может подорожать почти на четверть из-за введения новых правил маркировки и акцизов. Об этом 23 января сообщила заместитель главы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, её слова приводят «Известия».

По информации эксперта, в первую очередь табачная продукция может подорожать из-за новой маркировки, вводимой с 1 марта 2020 года. Теперь на каждой пачке производитель будет обязан размещать цифровой код Data Matrix, что, как считает эксперт, должно снизить количество контрафактной продукции на российском рынке.

«По нашему мнению, именно маркировка наиболее существенно влияет на рост цен. Эта мера призвана снизить долю контрафактного товара на рынке, однако пока удельный вес нелегальных табачных изделий растет», — рассказала Павлюшина.

При этом с 1 января текущего года также увеличены акцизы на табачные изделия, что также отразится на цене на табачные изделия, отмечает она. Для сигарет и жевательного табака они выросли на 4%, на электронные испарители для никотиносодержащих смесей — на 4,2%, а для жидкости для таких систем введён дополнительный сбор по 13 рублей за 1 мл.

Общий рост цен на табачные изделия, по мнению Павлюшиной, может составить от 20 до 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Новгородская областная дума сегодня, 22 января, запретила продавать бестабачные жевательные и сосательные смеси с никотином несовершеннолетним.

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