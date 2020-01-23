Амстердам, , 07:54 — REGNUM ВМС Нидерландов с 21 января разрешают женщинам служить на борту подводных лодок. Такое решение принято по итогам эксперимента, продолжавшегося около года. Подводный флот оставался единственным подразделением ВМС, куда не допускались женщины-военнослужащие. Причиной для этого служило то, что подводные лодки не оборудованы отдельными удобствами для женщин и мужчин, как того требуют установленные в 1982 г. правила для допуска женщин-военнослужащих на борт военных судов.

Ранее уже было принято решение о смешанном составе команд на новом поколении подводных лодок, где предполагается разделение помещений для мужчин и женщин. Однако, по мнению командования ВМС, эксперимент показал, что к формированию смешанных команд можно приступить уже сейчас. В основе эксперимента лежала идея «one-of-the-crew» (один из экипажа), при котором женщины рассматривались как равноправные с мужчинами члены экипажа.

До сих пор власти и ВМС полагали, что подводным лодкам со смешанными командами требуются отдельные или специальные помещения для военнослужащих-женщин. Однако в ходе эксперимента выяснилось, что на борту подводных лодок требуются лишь незначительные изменения.

В настоящее время ВМС Нидерландов располагают четырьмя подводными лодками. Замена на подводные лодки нового поколения предусмотрена на 2027 г.