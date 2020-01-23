Тайбэй, , 07:33 — REGNUM Авиакомпании Тайваня приостанавливают авиарейсы в китайский Ухань, где находится очаг заболевания коронавирусом нового типа, с 23 января до конца февраля, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что авиарейсы приостановили обе авиакомпании, выполнявшие рейсы в Ухань. Представители авиаперевозчика заявили, что всем пассажирам, которым необходимо вернуться в Китай, предоставят рейсы в близлежащие к Уханю населенные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские власти ввели временный запрет на выезд за пределы города Ухань для местных жителей. В связи с этим в Ухане приостановлена работа общественного транспорта, а также прекращены рейсы с вокзалов и из аэропортов города.

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