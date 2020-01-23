Оренбург, , 07:28 — REGNUM В Оренбурге 24 января граждане не смогут получить загранпаспорта. Выдачу этих документов отменили по технической причине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, из-за планового отключения света отделение по организации оформления заграничных паспортов отдела по работе с гражданами РФ Управления по вопросам миграции УМВД России по Оренбуржью останется без электричества.

В результате получить свои заграничные паспорта граждане смогут только 27 января согласно графику работы отдела полиции.