Стокгольм, , 07:26 — REGNUM Студия Paradox объявила, что она начинает тестирование подписочного сервиса для игры Europa Universalis IV. Об этом 23 января сообщил журнал PC Gamer.

Таким образом компания хочет решить проблему высокой стоимости приобретения игры, вышедшей около семи лет назад, и всех её многочисленных дополнений. Разработчики сообщили, что они решили попробовать запустить подобный сервис и посмотреть, насколько он будет популярен.

Напомним, релиз Europa Universalis IV состоялся 13 августа 2013 года. При этом Paradox до сих пор поддерживает этот проект, пятнадцатое дополнение Golden Century, вносящее в игру ряд механик, вышло 11 декабря 2018 года, при этом к игре было выпущено достаточно много различного косметического контента.

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