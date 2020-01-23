Оренбург, , 07:21 — REGNUM В восточном Оренбуржье утром 23 января восстановлено движение на трассах Касменоозерное — Медногорск, Кувандык — Новосимбирка, а также на участках федеральной трассы М-5 Урал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Предполагалось, что ограничения будут действовать до 09:00 (07:00 мск) местного времени 23 января. Однако в связи с улучшением погодных условий запрет сняли раньше — ограничения начали отменять с 07:30.

Напомним, с 22 января 13:00 на востоке региона начали вводить ограничительные меры для движения транспорта на автодорогах. На территории области шел обильный снегопад и был сильный ветер.

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