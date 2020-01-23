Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Релиз ремастера (старая игра с обновлённой графикой и функциями) игры Wasteland 1988 года состоится 25 февраля 2020 года. Об этом 23 января сообщила официальная Twitter-страница проекта.

https://twitter.com/Wasteland/status/1220130268368949248

Эту версию Wasteland поклонники франшизы смогут приобрести в онлайн-магазинах Steam, GOG и Windows Store. Издание отмечает, что, в отличие от оригинальной пиксельной игры, ремастер получил «приятную» визуальную оболочку.

Напомним, изначально планировалось, что Wasteland Remastered выйдет в 2019 году, однако разработчики из студии InXile решили отложить её релиз. Оригинальная Wasteland, выполненная в жанре постапокалипсиса, в среде геймеров считается духовным прародителем игр серии Fallout.

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