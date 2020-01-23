Оренбург, 23 января 2020, 07:10 — REGNUM На территории Оренбургской области во время досмотра поезда трансграничного сообщения на железнодорожном пункте пропуска «Илецк-1» обнаружена крупная партия снюса и насвая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.
Запрещенные табачные изделия выявлены в купе проводников. Изъято примерно 100 кг снюса и около 120 кг насвая.
Образцы изъятой продукции отправлены на экспертизу. По ее результатам примут процессуальное решение.
Стоит отметить, в России насвай запрещен. Также запрещена торговля снюсом.