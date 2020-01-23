Оренбург, , 07:10 — REGNUM На территории Оренбургской области во время досмотра поезда трансграничного сообщения на железнодорожном пункте пропуска «Илецк-1» обнаружена крупная партия снюса и насвая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Запрещенная табачная продукция, обнаруженная в купе проводников Пограничное управление по Оренбургской области

Запрещенные табачные изделия выявлены в купе проводников. Изъято примерно 100 кг снюса и около 120 кг насвая.

Образцы изъятой продукции отправлены на экспертизу. По ее результатам примут процессуальное решение.

Стоит отметить, в России насвай запрещен. Также запрещена торговля снюсом.