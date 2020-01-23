Белогорск, Амурская область, , 07:05 — REGNUM Белогорск исключён из списка моногородов России, сохранив статус территории опережающего развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом на своей странице в сети Instagram написал глава города Станислав Мелюков, отметив, что решение об этом уже подписано новым правительством России под председательством Михаила Мишустина.

Статус моногорода Белогорск получил в 2011 году, однако к настоящему времени руководство города приняло решение «отыграть назад», пишет РГ.

«У нас возникло внутреннее противоречие. Два года назад мы стали ТОРом, одновременно являясь моногородом. А ведь одно другое взаимоисключает! Мы уже получили более 140 миллионов рублей из федерального бюджета, но есть понимание, что мы — нахлебники, и это нас не устраивает. В итоге, когда появилась возможность привлекать резидентов, мы решили остаться ТОРом», — пояснил Мелюков.

Как сообщало ИА REGNUM, более 500 инвесторов-резидентов вложились в российские моногорода.