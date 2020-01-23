Вашингтон, , 06:58 — REGNUM После начала стадии открытого бета-тестирования коллекционной карточной видеоигры Legends of Runeterra геймеры, участвовавшии в программе закрытых тестов, не потеряют игровой прогресс. Об этом 23 января сообщил журнал PC Gamer.

Компания Riot Games сообщила об этом в примечании к патчу нового релиза, который будет выпущен 24 января 2020 года. Таким образом, игроки могут не бояться потерять свои карты, ранги или полученные игровые валюты. Более того, разработчики отметили, что они не собираются «обнулять» аккаунты геймеров после того, как состоится релиз игры. Полную информацию о патче можно прочитать по ссылке.

Ожидается, что полноценный релиз Legends of Runeterra состоится в конце 2020 года. После начала открытого бета-тестирования игра будет доступна на платформах Android, iOS и ПК (Windows).

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