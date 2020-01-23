Якутск, , 06:54 — REGNUM После публикации ИА REGNUM о мытарствах бедной многодетной семьи Кузнецовых из Якутска, в бедном домике, где проживает семья, появились почти все чиновники республики. Семье пообещали помощь: частный детский сад с оплатой в 10 тыс. рублей за одного ребенка в месяц, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Ваши публикации вызвали очень большой резонанс в республике. К нам домой приехали из соцзащиты, из управы, из газовой компании. Позвонил даже генеральный директор из компании, где работает муж, спросил, какие проблемы, сколько у нас детей. Помощь предложили. Например, устроить детей в частный детский садик. Стоимость на одного ребенка — от 9 до 10 тыс. рублей в месяц. Ну, где я возьму такие деньги?» — рассказала Марина Кузнецова.

Многодетная мама убеждена: систему поддержки многодетных семей в Якутии необходимо менять:

Марина Кузнецова «Помощь есть, но этой помощи не хватает на жизнь. И риск у многодетной семьи оказаться на грани голода огромный. Взять хотя бы помощь на приобретение школьной формы. 3600 рублей. Ну, можно собрать ребенка в школу на такие деньги?»

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Чиновники нагрянули в дом семьи Кузнецовых одновременно с врачом — заболел младший ребенок.

Марина Кузнецова «А у меня сегодня в кошельке 100 рублей. Врач выпишет лекарство, а мне купить его не на что. Чиновники предлагают то, что могут предложить, но могут они немного».

Как сообщало ИА REGNUM, член Общественной палаты Якутии многодетная мама Наталья Холодинина убеждена: меры поддержки многодетных семей в республике крайне недостаточны. В ноябре 2019 года в городе Вилюйске покончила с собой многодетная мама, не выдержавшая нищеты. Сиротами остались четверо детей, которые еще двое суток находились в квартире с мертвой мамой.

Многодетная семья Марины Кузнецовой после тяжелого недуга мужа оказалась в критическом положении: накопились долги, с небольшой зарплаты мужа приставы списывают половину, покупать уголь (семья живет в доме с печным отоплением) не на что — один «КАМАЗ» топлива стоит 25 000 рублей, а на якутскую зиму их надо три. Приобретать уголь многодетным семьям помогают члены Общественной палаты Якутии — скидываются своими деньгами, обращаются к предпринимателям, журналистам. При этом Якутия — один из лидеров в России по добыче угля.