Якутск, 23 января 2020, 06:54 — REGNUM После публикации ИА REGNUM о мытарствах бедной многодетной семьи Кузнецовых из Якутска, в бедном домике, где проживает семья, появились почти все чиновники республики. Семье пообещали помощь: частный детский сад с оплатой в 10 тыс. рублей за одного ребенка в месяц, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: После публикации ИА REGNUM власти Якутии пообещали помощь многодетной семье
Многодетная мама убеждена: систему поддержки многодетных семей в Якутии необходимо менять:
Читайте также: В Якутии сборы в школу укладываются в прожиточный минимум на детей
Чиновники нагрянули в дом семьи Кузнецовых одновременно с врачом — заболел младший ребенок.
Как сообщало ИА REGNUM, член Общественной палаты Якутии многодетная мама Наталья Холодинина убеждена: меры поддержки многодетных семей в республике крайне недостаточны. В ноябре 2019 года в городе Вилюйске покончила с собой многодетная мама, не выдержавшая нищеты. Сиротами остались четверо детей, которые еще двое суток находились в квартире с мертвой мамой.
Многодетная семья Марины Кузнецовой после тяжелого недуга мужа оказалась в критическом положении: накопились долги, с небольшой зарплаты мужа приставы списывают половину, покупать уголь (семья живет в доме с печным отоплением) не на что — один «КАМАЗ» топлива стоит 25 000 рублей, а на якутскую зиму их надо три. Приобретать уголь многодетным семьям помогают члены Общественной палаты Якутии — скидываются своими деньгами, обращаются к предпринимателям, журналистам. При этом Якутия — один из лидеров в России по добыче угля.