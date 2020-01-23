Якутск, 23 января 2020, 06:54 — REGNUM После публикации ИА REGNUM о мытарствах бедной многодетной семьи Кузнецовых из Якутска, в бедном домике, где проживает семья, появились почти все чиновники республики. Семье пообещали помощь: частный детский сад с оплатой в 10 тыс. рублей за одного ребенка в месяц, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Ваши публикации вызвали очень большой резонанс в республике. К нам домой приехали из соцзащиты, из управы, из газовой компании. Позвонил даже генеральный директор из компании, где работает муж, спросил, какие проблемы, сколько у нас детей. Помощь предложили. Например, устроить детей в частный детский садик. Стоимость на одного ребенка — от 9 до 10 тыс. рублей в месяц. Ну, где я возьму такие деньги?» — рассказала Марина Кузнецова.

Многодетная мама убеждена: систему поддержки многодетных семей в Якутии необходимо менять:

«Помощь есть, но этой помощи не хватает на жизнь. И риск у многодетной семьи оказаться на грани голода огромный. Взять хотя бы помощь на приобретение школьной формы. 3600 рублей. Ну, можно собрать ребенка в школу на такие деньги?»
Марина Кузнецова

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Чиновники нагрянули в дом семьи Кузнецовых одновременно с врачом — заболел младший ребенок.

«А у меня сегодня в кошельке 100 рублей. Врач выпишет лекарство, а мне купить его не на что. Чиновники предлагают то, что могут предложить, но могут они немного».
Марина Кузнецова

Как сообщало ИА REGNUM, член Общественной палаты Якутии многодетная мама Наталья Холодинина убеждена: меры поддержки многодетных семей в республике крайне недостаточны. В ноябре 2019 года в городе Вилюйске покончила с собой многодетная мама, не выдержавшая нищеты. Сиротами остались четверо детей, которые еще двое суток находились в квартире с мертвой мамой.

Многодетная семья Марины Кузнецовой после тяжелого недуга мужа оказалась в критическом положении: накопились долги, с небольшой зарплаты мужа приставы списывают половину, покупать уголь (семья живет в доме с печным отоплением) не на что — один «КАМАЗ» топлива стоит 25 000 рублей, а на якутскую зиму их надо три. Приобретать уголь многодетным семьям помогают члены Общественной палаты Якутии — скидываются своими деньгами, обращаются к предпринимателям, журналистам. При этом Якутия — один из лидеров в России по добыче угля.