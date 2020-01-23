Пермь, , 06:47 — REGNUM Международный аэропорт Перми вечером 22 января приостановил прием самолетов на свой аэродром, а также вылет лайнеров из Перми. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщают СМИ.

В городе шел сильный снегопад и бушевала метель. По данным портала 59.ru, рейс из Москвы пришлось отправить на запасной аэродром — в Екатеринбург.

В ночь на 23 января аэродромная служба аэропорта «Большое Савино» перешла на усиленный режим. Спецтехника занималась расчисткой взлетно-посадочных полос и их противогололедной обработкой.

Согласно он-лайн табло пермского аэропорта, в ночь на 23 января отменен был только один рейс — из Москвы в Перми, а также утренний рейс (23 января) из Перми в Москву. Задерживается рейс из Перми в Казань и прибытие самолета в столицу Пермского края из Нижневартовска. В целом аэропорт работате в штатном режиме.