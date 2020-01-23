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В рамках итоговой пресс-конференции по аудиту системы паллиативной помощи в 26 регионах РФ, команда проекта ОНФ «Регион заботы» вместе с его автором Нютой Федермессер подвели итоги первого этапа работы и обозначили цели на текущий год. В беседе также приняли участие представители министерств и ведомств и общественных организаций: Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя исполкома ОНФ, Григорий Лекарев, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ, Андрей Гнеушев, заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области Нижегородской области, Лариса Беляева, заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ, Алексей Аникеев, заместитель начальника управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России и Мария Островская, президент благотворительной организации «Перспективы».

"Проект ОНФ «Регион заботы» начинался с паллиативной помощи. Но потом он стал развиваться и сейчас он шире, чем паллиативная помощь. «Регион заботы» защищает права уязвимых групп граждан, людей «вне общества», тех о ком не хочется думать, с которыми не хочется себя ассоциировать, но эта тема на самом деле касается и может коснуться каждого из нас. Это неизлечимо больные люди (и дети, и взрослые), люди с ментальными особенностями.

В регионах многое можно изменить при политической воле его руководства, любой регион можно сделать «Регионом заботы», регионом, который будет защищать самых уязвимые своих жителей, превращать существование в полноценную жизнь, менять систему и объединять государственную власть и общество. Мы уже начали работу и с этих рельсов мы не сойдем.

Итоги предыдущего года впечатляющие. Мы запустили проект в 26 регионах и этими регионами закрыли 42% населения и 34% территории РФ», — начала пресс-конференцию Нюта Федермессер.

В минувшем году эксперты ОНФ «Регион заботы» провели скрининг более 200 медицинских и более 80 социальных заведений в 32 пилотных регионах. В результате были разработаны индивидуальные программы развития системы оказания паллиативной помощи в пилотных регионах РФ, каждая из которых учитывает географические и демографические особенности, экономический и кадровый потенциалы региона, потребность в оказании паллиативной помощи и иные факторы. Все индивидуальные программы сопровождает интерактивный портрет региона, в котором собрана актуальная статистика по социальным, демографическим и медицинским показателям.

«Особенность проекта в том, что он абсолютно системный. Это не просто про то, чтобы оказать в ручном режиме помощь тому или иному человеку. Это про то, как сделать так, чтобы государственная машина отреагировала на запрос общества, вступила в диалог, нашла поле для компромисса и начала менять систему отношения к людям, систему помощи людям. Проект расширяется. В прошлом году он занимался в основном паллиативной помощью. В этом году у него появляются новые направления, которые тоже будут вовлекать все большее количество людей, которым нужна такая помощь», — отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ по проектной работеДмитрий Поликанов.

Одним из результатов работы в 2019 году стало обозначение новых направлений работы проекта — во-первых, реформирование системы психоневрологических интернатов (ПНИ), во-вторых, оказание паллиативной помощи тяжелобольным людям, находящимся в учреждениях исправительной системы (УИС), в-третьих, организация первого межведомственного форума по медико-социальной работе «Забота как профессия».

Что касается реформирования системы ПНИ, в этом направлении проект ОНФ «Регион заботы» начал работать еще в 2019 году. Во время поездок по пилотным регионам эксперты посещали психоневрологические интернаты, чтобы выявить пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФГригорий Лекарев прокомментировал ситуацию с психоневрологическими интернатами в стране: «Они должны стать более прозрачными, компактными, открытыми для некоммерческих организаций. Параллельно должна развиваться альтернатива стационару — сопровождаемое проживание. 69 регионов сейчас пытаются подступиться к этой технологии сопровождения. Минтруд закладывает эти возможности в будущую программу, по которой регионам будет выделено 2,5 миллиарда рублей».

Нижегородская область стала первым комплексным пилотным регионом, глава которого согласился пустить общественников в закрытое учреждение с возможностью недельного проживания. «Когда мы входили в это проект, мы собирались строить очередной ПНИ, поделился с присутствующими заместитель губернатора Нижегородской области, заместитель председателя правительства Нижегородской области Андрей Гнеушев. Но мы понимали, что сегодняшняя система ПНИ требует изменений. В части большей открытости для общественных организаций. Впервые тему реформирования учреждений для лиц с ментальной инвалидностью мы с Анной Константиновной Федермессер обсудили в марте 2019 года на нашем региональном попечительском совете. В обсуждении, как должна выглядеть реформа учреждений мы пришли к неожиданному предложению Анны Константиновны — пожить в одном из наших учреждений. Нам было важно услышать мнение независимого эксперта, советы по комплексному подходу в обслуживании граждан с психическими заболеваниями. Совместно с ОНФ и «Регионом Заботы» мы будем в 2020 году реализовывать пилотный проект по реформе ПНИ. И он касается не только организации работы внутри ПНИ, но и развития сопровождения людей с ментальной инвалидностью, чтобы они могли самостоятельно жить, социализироваться, иметь возможность трудоустраиваться и строить свою жизнь».

Как отметила в своем выступлении президент благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская: «Нижний Новгород — уникальный регион, который открыт к сотрудничеству. Руководством региона было принято решение развивать всю линейку предложений для жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью. Начиная от небольших стационарных учреждений и заканчивая возмездной опекой, то есть принятием на региональном уровне закона о возможности размещения человека с ментальной инвалидностью в приемной семье за вознаграждение. Также будут развиваться формы сопровождаемого проживания. То есть Нижний Новгород взялся за системные изменения, и, самое главное, совместно с НКО, принял решение разрабатывать предложение для разных групп людей, которые сейчас находятся в ПНИ».

В этом году команде проекта предстоит уже в нескольких пилотных регионах отработать модели по организации сопровождаемого проживания различного типа, а также разработать поправки в федеральные и региональные нормативно-правовые акты и добиться открытия доступа в психоневрологические интернаты для НКО и волонтеров.

На пресс-конференции в ТАССНюта Федермессер также поделилась новостью, что приняла предложение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина стать его советником по социальной политике. «Я с большой благодарностью и радостью на это соглашаюсь, потому что для того, чтобы внедрять знания, нужны еще полномочия. Самое важное, что роль советника дает возможность привлекать экспертов и влиять на принимаемые решения», — отметила она.

Задача социально-ориентированного государства — заботиться обо всех своих гражданах, в том числе и тех, кто находится в местах лишения свободы. Человек остается человеком даже в тюрьме. Проект ОНФ «Регион заботы» в 2019 году достиг договоренностей с ФСИН об организации системы оказания паллиативной помощи тяжелобольным людям в местах лишения свободы в шести пилотных регионах. Заместитель начальника управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Алексей Аникеев сообщил, что в 2020 году ведомство вместе с «Регионом заботы» определит количество заключенных, нуждающихся в паллиативной помощи, выявит проблемы, препятствующие ее оказанию, а также окажет содействие в освобождении тяжело больных людей, нуждающихся в помощи.

В планах проекта ОНФ «Регион заботы» на 2020 год — всероссийский форум «Забота как профессия», который состоится при участии Президента РФ в сентябре 2020 года в Нижнем Новгороде. В рамках форума будет вручена первая общероссийская премия «Регион Заботы» среднему и младшему медицинскому персоналу, работающему в сфере оказания паллиативной помощи.

«Это форум, который мы придумали в проекте ОНФ «Регион заботы». На нем мы соберем людей, которые обычно обделены вниманием высших чиновников, которые не получают госнаград и внимания журналистов, — это нянечки, санитарки, медицинские сестры, которые кормят, моют, выводят на прогулки, одевают, меняют памперсы. Это те, кто становятся семьей для людей, которых нам удобно не замечать. Мы их соберем для того, чтобы поддержать, обучить и поощрить. «Регион заботы» придумал для них денежную премию. И из каждого региона мы уже сейчас отбираем людей из тех учреждений, что мы посещали, — это хосписы и больницы, психоневрологические интернаты и детские интернаты», — рассказала Нюта Федермессер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Регион заботы» — это социальный проект ОНФ по защите прав и свобод уязвимых групп граждан, который реализуется совместно с Министерством здравоохранения и Министерством труда и социальной защиты РФ.

Миссия проекта — организация помощи взрослым и детям, которые сейчас находятся «вне общества»: неизлечимо и тяжелобольным пациентам, пребывающим дома, в ПНИ, в ДДИ, в хосписах и отделениях милосердия, а также в местах лишения свободы и пр. Проект также призван изменить текущую ситуацию в обществе, объединив усилия государственной власти и общественных организаций в решении проблем социальной сферы. Создать возможности для качественных изменений в паллиативной помощи и в помощи людям с психическими заболеваниями. И, самое главное, защитить тех, кто находится в сложной ситуации по причине тяжелой болезни и уже не в силах помочь себе сам, а также их близких. Каждый человек должен знать, что имеет право на помощь, а также знать, где эту помощь можно получить и в каком объеме.

Проект Общероссийского народного фронта «Регион Заботы» стартовал в марте 2019 года после того, как Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал Правительству и Федеральному собранию ряд поручений, касающихся развития и совершенствования паллиативной помощи в стране. Автором проекта стала член центрального штаба ОНФ, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

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