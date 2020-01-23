Москва, 23 января 2020, 06:44 — REGNUM
В рамках итоговой пресс-конференции по аудиту системы паллиативной помощи в 26 регионах РФ, команда проекта ОНФ «Регион заботы» вместе с его автором Нютой Федермессер подвели итоги первого этапа работы и обозначили цели на текущий год. В беседе также приняли участие представители министерств и ведомств и общественных организаций: Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя исполкома ОНФ, Григорий Лекарев, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ, Андрей Гнеушев, заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области Нижегородской области, Лариса Беляева, заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ, Алексей Аникеев, заместитель начальника управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России и Мария Островская, президент благотворительной организации «Перспективы».
В минувшем году эксперты ОНФ «Регион заботы» провели скрининг более 200 медицинских и более 80 социальных заведений в 32 пилотных регионах. В результате были разработаны индивидуальные программы развития системы оказания паллиативной помощи в пилотных регионах РФ, каждая из которых учитывает географические и демографические особенности, экономический и кадровый потенциалы региона, потребность в оказании паллиативной помощи и иные факторы. Все индивидуальные программы сопровождает интерактивный портрет региона, в котором собрана актуальная статистика по социальным, демографическим и медицинским показателям.
Одним из результатов работы в 2019 году стало обозначение новых направлений работы проекта — во-первых, реформирование системы психоневрологических интернатов (ПНИ), во-вторых, оказание паллиативной помощи тяжелобольным людям, находящимся в учреждениях исправительной системы (УИС), в-третьих, организация первого межведомственного форума по медико-социальной работе «Забота как профессия».
Что касается реформирования системы ПНИ, в этом направлении проект ОНФ «Регион заботы» начал работать еще в 2019 году. Во время поездок по пилотным регионам эксперты посещали психоневрологические интернаты, чтобы выявить пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.
Заместитель министра труда и социальной защиты РФГригорий Лекарев прокомментировал ситуацию с психоневрологическими интернатами в стране: «Они должны стать более прозрачными, компактными, открытыми для некоммерческих организаций. Параллельно должна развиваться альтернатива стационару — сопровождаемое проживание. 69 регионов сейчас пытаются подступиться к этой технологии сопровождения. Минтруд закладывает эти возможности в будущую программу, по которой регионам будет выделено 2,5 миллиарда рублей».
Нижегородская область стала первым комплексным пилотным регионом, глава которого согласился пустить общественников в закрытое учреждение с возможностью недельного проживания. «Когда мы входили в это проект, мы собирались строить очередной ПНИ, поделился с присутствующими заместитель губернатора Нижегородской области, заместитель председателя правительства Нижегородской области Андрей Гнеушев. Но мы понимали, что сегодняшняя система ПНИ требует изменений. В части большей открытости для общественных организаций. Впервые тему реформирования учреждений для лиц с ментальной инвалидностью мы с Анной Константиновной Федермессер обсудили в марте 2019 года на нашем региональном попечительском совете. В обсуждении, как должна выглядеть реформа учреждений мы пришли к неожиданному предложению Анны Константиновны — пожить в одном из наших учреждений. Нам было важно услышать мнение независимого эксперта, советы по комплексному подходу в обслуживании граждан с психическими заболеваниями. Совместно с ОНФ и «Регионом Заботы» мы будем в 2020 году реализовывать пилотный проект по реформе ПНИ. И он касается не только организации работы внутри ПНИ, но и развития сопровождения людей с ментальной инвалидностью, чтобы они могли самостоятельно жить, социализироваться, иметь возможность трудоустраиваться и строить свою жизнь».
Как отметила в своем выступлении президент благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская: «Нижний Новгород — уникальный регион, который открыт к сотрудничеству. Руководством региона было принято решение развивать всю линейку предложений для жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью. Начиная от небольших стационарных учреждений и заканчивая возмездной опекой, то есть принятием на региональном уровне закона о возможности размещения человека с ментальной инвалидностью в приемной семье за вознаграждение. Также будут развиваться формы сопровождаемого проживания. То есть Нижний Новгород взялся за системные изменения, и, самое главное, совместно с НКО, принял решение разрабатывать предложение для разных групп людей, которые сейчас находятся в ПНИ».
В этом году команде проекта предстоит уже в нескольких пилотных регионах отработать модели по организации сопровождаемого проживания различного типа, а также разработать поправки в федеральные и региональные нормативно-правовые акты и добиться открытия доступа в психоневрологические интернаты для НКО и волонтеров.
На пресс-конференции в ТАССНюта Федермессер также поделилась новостью, что приняла предложение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина стать его советником по социальной политике. «Я с большой благодарностью и радостью на это соглашаюсь, потому что для того, чтобы внедрять знания, нужны еще полномочия. Самое важное, что роль советника дает возможность привлекать экспертов и влиять на принимаемые решения», — отметила она.
Задача социально-ориентированного государства — заботиться обо всех своих гражданах, в том числе и тех, кто находится в местах лишения свободы. Человек остается человеком даже в тюрьме. Проект ОНФ «Регион заботы» в 2019 году достиг договоренностей с ФСИН об организации системы оказания паллиативной помощи тяжелобольным людям в местах лишения свободы в шести пилотных регионах. Заместитель начальника управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Алексей Аникеев сообщил, что в 2020 году ведомство вместе с «Регионом заботы» определит количество заключенных, нуждающихся в паллиативной помощи, выявит проблемы, препятствующие ее оказанию, а также окажет содействие в освобождении тяжело больных людей, нуждающихся в помощи.
В планах проекта ОНФ «Регион заботы» на 2020 год — всероссийский форум «Забота как профессия», который состоится при участии Президента РФ в сентябре 2020 года в Нижнем Новгороде. В рамках форума будет вручена первая общероссийская премия «Регион Заботы» среднему и младшему медицинскому персоналу, работающему в сфере оказания паллиативной помощи.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Регион заботы» — это социальный проект ОНФ по защите прав и свобод уязвимых групп граждан, который реализуется совместно с Министерством здравоохранения и Министерством труда и социальной защиты РФ.
Миссия проекта — организация помощи взрослым и детям, которые сейчас находятся «вне общества»: неизлечимо и тяжелобольным пациентам, пребывающим дома, в ПНИ, в ДДИ, в хосписах и отделениях милосердия, а также в местах лишения свободы и пр. Проект также призван изменить текущую ситуацию в обществе, объединив усилия государственной власти и общественных организаций в решении проблем социальной сферы. Создать возможности для качественных изменений в паллиативной помощи и в помощи людям с психическими заболеваниями. И, самое главное, защитить тех, кто находится в сложной ситуации по причине тяжелой болезни и уже не в силах помочь себе сам, а также их близких. Каждый человек должен знать, что имеет право на помощь, а также знать, где эту помощь можно получить и в каком объеме.
Проект Общероссийского народного фронта «Регион Заботы» стартовал в марте 2019 года после того, как Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал Правительству и Федеральному собранию ряд поручений, касающихся развития и совершенствования паллиативной помощи в стране. Автором проекта стала член центрального штаба ОНФ, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.
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