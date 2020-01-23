Токио, , 06:42 — REGNUM МИД Японии повысил уровень опасности для граждан, направляющихся в поездку в китайский город Ухань, где находится очаг заболевания коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ведомства.

Дипломаты присвоили Уханю второй уровень опасности из четырех возможных. Это означает, что гражданам Японии рекомендовано отказаться от поездок в этот регион без крайней необходимости. Если же поездка в Ухань неизбежна, то японцев просят соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января правительство Японии поручило усилить медико-санитарный контроль за пассажирами, пребывающими в японские аэропорты и морские гавани, чтобы не допустить распространения коронавируса нового типа. Медучреждения Японии также призвали обращать внимание на все случаи пневмонии, выявленные в стране.

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