Бербанк, США, , 06:38 — REGNUM Disney продала студию FoxNext Games разработчику мобильных игр Scopely Games. Об этом 23 января сообщил портал Screen Rant.

Компании сообщили, что сделка была заключена ранее, в январе 2020 года. В FoxNext Games входят две студии: LA Studios и Cold Iron Studios. Стоит отметить, что в рамках этого соглашения Scopely Games не будут переданы права на игровые франшизы, принадлежащие сейчас Disney.

Напомним, FoxNext Games перешла в собственность Disney в рамках сделки по приобретению компании 20th Century Fox в 2019 году. Эта студия выпустила игру Marvel Strike Force для мобильных платформ, а также работала над созданием игр по франшизам Futurama, X-Files и Alien.

Читайте ранее в этом сюжете: Инсайдер: фанаты могут не ждать выхода Resident Evil 8 в ближайшие годы