Квебек, Канада, , 06:19 — REGNUM У шести граждан Канады в провинции Квебек обнаружены симптомы, схожие с симптомами заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, передает телеканал CTV News.

Сообщается, что пятеро из шести человек, вернувшихся из Китая в Канаду, были помещены в больницы Монреаля и Квебека для дальнейшего обследования в целях предосторожности. В настоящее время неизвестно, инфицированы ли они коронавирусом нового типа.

«Общий риск для канадцев остается крайне низким», — прокомментировала министр здравоохранения Квебека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 января выявлено уже больше 570 случаев заболевания коронавирусом нового типа в Китае. Число погибших в результате болезни достигло 17 человек.

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