Москва, , 06:45 — REGNUM В четверг, 23 января, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха −5… −3 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 24 января в Москве будет облачно с прояянениями, местами небольшой снег, гололедица, −7… −5 °C.

Скорость северо-западного ветра составит 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с. В связи с порывистым ветром и гололедицей в столице объявлен жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −8… −3 °С днём, −10… −5 °С ночью.

В пятницу, 24 января, днём в столице ожидается +1… +3 °С. По области −2… +3 °С. Ночью −2… +3 °С.