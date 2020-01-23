Якутск, , 06:17 — REGNUM Минтруда Якутии оперативно отреагировало на публикацию ИА REGNUM о попавшей в бедственное положение многодетной семье из Якутска. Власти республики пообещали оказать семье помощь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Министерство труда и социального развития Якутии по публикациям ИА REGNUM о многодетной семье гражданки Кузнецовой сообщает следующее: по сведениям из базы данных ГИС «Автоматизированная система «Адресная социальная помощь», семья гражданки Кузнецовой состоит на учете в ГСУ Якутии как многодетная малоимущая семья с 2007 года. В семье 6 детей, в том числе 3 несовершеннолетних ребенка. Все полагающиеся меры социальной поддержки многодетных семей в Якутии в настоящее время семья получает, — говорится в официальном сообщение минтруда Якутии.

В частности, ведомство сообщило, что Марина Кузнецова получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, Республиканский материнский капитал «Семья» на ребенка от 0 до 16 (18) лет на каждого из троих несовершеннолетних детей. Семья получила ежегодную денежную выплату на детей из малоимущих многодетных семей для приобретения школьной формы. В связи с трудной жизненной ситуацией семье неоднократно оказывалась материальная помощь, в том числе в октябре 2019 года (16 тыс. рублей. Прим. ИА REGNUM).

В минтруда Якутии также пообещали помочь семье с подключением газа — оформить субсидию в размере 100 тыс. рублей, при общей стоимости подключения газа в 380 тыс. рублей. Где малоимущая многодетная семья возьмет еще 280 тыс. — вопрос.

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Как сообщало ИА REGNUM, в агентство обратилась многодетная малоимущая мать Марина Кузнецова из Якутска. После тяжелого недуга мужа у семьи возникли непреодолимые материальные трудности, справится с которыми семья не в силах. За долги по ЖКХ приставы списывают половину доходов мужа, сама Марина сидит дома с маленькими детьми и работать не может. Пособий, которые полагаются семье, ни на что не хватает. Дом Марины и ее семьи — с печным отоплением. Член Общественной палаты Якутии многодетная мать Наталья Холодинина рассказала, что члены ОП республики скидываются своими деньгами на уголь для многодетных. В республике нет закона об обеспечении таких семей углем, при том, что в Якутии ежегодно добываются миллионы тонн угля. Наталья Холодинина добилась, чтобы в дом, где живет многодетная малоимущая семья Кузнецовых, провели хотя бы электричество, до этого семья несколько лет жила без света: Кузнецовы — погорельцы, дом после пожара им выделили власти. По словам члена ОП Якутии, забота о многодетных в Якутии — фикция: всего приходится добиваться через суд.