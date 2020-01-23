Нингдэ, , 06:14 — REGNUM Экипаж стоящего на приколе в китайском порту Нингдэ российского танкера «Патриот» обратился к общественности с желанием обратить внимание на своё бедственное положение: руководство судовой компании заявило, что у них нет финансовой возможности вернуть экипаж обратно на Родину.

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К причалу судоремонтного завода в Нингдэ танкер «Патриот» пришёл ещё в декабре 2019 года, тогда же экипаж получил задачу от владельца приготовить судно к длительной консервации, так как у компании не оказалось денег для проведения требуемого ремонта. После того как экипаж выполнил требование, компания оборвала с моряками все связи, пишет PrimaMedia.

На борту судна закончилась еда и вода, а сойти с него экипаж не может, так как судовой агент забрал все документы. 19 человек стали заложниками ситуации и просят помощи у правительства России.

Как сообщало ИА REGNUM, береговая охрана Японии задержала рыболовное судно из Южной Кореи.