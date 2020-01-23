Макао, Китай, , 06:06 — REGNUM Второй случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Макао, сообщает 23 января агентство Синьхуа.

Как сообщили власти этого специального административного района Китая, заразившейся оказалась 66-летняя женщина, которая вернулась из поездки в город Ухань, столицу провинции Хубэй в центральной части Китая. Женщина помещена в госпиталь Centro Hospitalar Conde de Sao Januario, где ей и был поставлен диагноз.

Напомним, что первый случай заражения вирусом 2019-nCoV в Макао был зафиксирован 22 января. Всего же в Китае на данный момент насчитывается более 570 зараженных, 17 человек скончались.